Финляндия ужесточает закон о гражданстве

С 17 декабря 2025 года в Финляндии вступает в силу новый закон, значительно ужесточающий требования к получению гражданства.

Как сообщает Day.Az, Президент страны Александр Стубб утвердил поправки, подготовленные правительством под руководством партии "Национальная коалиция".

Согласно изменениям, заявители должны иметь стабильный доход - лица, живущие на пособие по безработице или социальную помощь, не смогут претендовать на получение финского гражданства. Если за последние два года человек получал такую помощь более трех месяцев, заявление будет отклонено.

Кроме того, гражданства смогут лишать за преступления, угрожающие жизненно важным интересам Финляндии, включая терроризм, предательство и госизмену. Для лиц с двойным гражданством срок наказания, при котором возможно лишение гражданства, снижен с пяти до двух лет. Также предусмотрено аннулирование гражданства за предоставление ложной информации.

Эти меры - часть более широкой реформы миграционной политики, начатой в 2023 году. Ранее парламент уже увеличил срок проживания, необходимый для получения гражданства, с пяти до восьми лет. Нововведения вызвали протесты и массовые демонстрации в Хельсинки.