Гороскоп на 27 октября

Сегодня звезды гороскопа не слишком благоприятны для переговоров, поиска компромиссов и даже для обычных совещаний, зато этот день прекрасно подходит для того, чтобы строить планы на будущее. Если сегодня вы захотите поспорить или даже просто возразить кому-либо, лучше отложите это на потом. В этот день даже небольшая размолвка может неожиданно перерасти в затяжную ссору с непредсказуемыми последствиями. А вот для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее - вложений, сделок, крупных покупок - день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня день у Овна обещает пройти под знаком повышенной активности и деловитости. Больше того, своей собственной активности Овну покажется недостаточно, поэтому он сделает все, чтобы как-либо запрячь в свои дела окружающих. Главное, не делать этого слишком прямолинейно, чтобы окружающие ничего не заподозрили и не отказались надевать на себя ваш хомут.

Телец

Сегодня Тельцу неплохо будет больше времени посвятить общению с детьми. Если своих детей нет, не беда: вполне подойдут младшие братья, сестры, племянники, ну или на крайний случай - соседские малыши. Даже если такое общение не принесет никакой конкретной пользы, сегодня оно наполнит Тельца зарядом позитивной энергии. А разве этого мало?

Близнецы

Сегодня в душе Близнецов проснется не только великий стратег, но и великий тактик. Даже не думайте отговорить их от каких-либо задумок - только неприятности наживете. Все, что Близнецы задумали сегодня, они будут стремиться осуществить любым возможным для них способом (в том числе и идя по головам). И выслушивать чужие возражения в этот день в их планы не входит ни капельки.

Рак

Сегодня Рак может испытывать серьезные сомнения, мешающие ему принять какое-то важное для себя решение. Впрочем, если из-за этого Рак покажется кому-то излишне нерешительным, то зря. Просто звезды гороскопа сегодня склоняют его тщательно взвешивать каждый свой шаг. Зато когда решение будет принято, то от сомнений не останется и следа, а любые попытки заставить Рака свернуть с выбранного им пути ни к чему не приведут.

Лев

Сегодня Лев будет склонен проявлять недюжинное упорство - причем по любому, даже самому незначительному, поводу. Переспорить или переупрямить его в этот день будет трудно, да, в сущности, и ненужно. Скорее всего, уже через день-другой причина спора покажется самому Льву мелкой и смехотворной. Так что стоит ли из-за этого ломать копья? А вот заслужить репутацию вздорного спорщика сегодня очень даже легко.

Дева

Сегодня Дева может испытывать определенное недовольство своим статусом. Впрочем, недовольство это будет не острым, тем более, что дела обещают в целом идти неплохо. Просто раз за разом у Девы может возникать желание упрочить и улучшить свой имидж в глазах окружающих. В этот день у Девы действительно будет шанс получше зарекомендовать себя в глазах начальства. Ну, и в глазах противоположного пола выставить себя в выгодном свете возможность тоже будет.

Весы

Сегодня у Весов вполне может обостриться материнский (ну, или отцовский) инстинкт. Неудивительно, если в течение дня вам будут неоднократно приходить в голову мысли о продолжении рода и укреплении отношений с любимым человеком. В этот день у Весов есть шанс вывести свои отношения на новый уровень: принять решение о том, чтобы создать семью или завести ребенка. Ну а если Весы сегодня хотят просто себя порадовать, можно принести в дом котенка или хомячка.

Скорпион

Сегодня Скорпион из одного только спортивного интереса готов будет упорно доказывать окружающим любую свою мысль, какой бы вздорной она ни была. Вступать с ним по этому поводу в споры - занятие абсолютно пустое, тем более что через полчаса Скорпион с тем же пылом может начать доказывать совершенно обратное. Ну а самому Скорпиону этот день лучше провести в общении с детьми или подростками. Вот уж кто будет способен слушать его рассуждения, разинув рот!

Стрелец

Сегодня Стрелец будет упорно идти к своей цели, особенно если эта цель похожа на пачку денежных купюр. Даже не пытайтесь уговорить Стрельца отступиться от своих замыслов - он воспримет это как неудачную шутку. А если и отступится, то только лишь для того, чтобы подойти к своей цели с другой стороны. В любом случае сегодня у Стрельца велики шансы основательно улучшить свое финансовое положение.

Козерог

Сегодня Козерог готов будет извиваться ужом, лишь бы только убедить окружающих в своей правоте! Другой вопрос, зачем это Козерогу нужно? Не лучше ли потратить эту энергию на достижение реальных целей? А уж если сегодня и доказывать что-то окружающим, то лучше не свою правоту, а свою незаменимость. И не кому попало, а начальнику, от которого зависит карьера и зарплата.

Водолей

Сегодня Водолей может с удивлением обнаружить в себе необычную гибкость и дипломатичность. Со стороны это может даже показаться уступчивостью и нежеланием отстаивать свою позицию. Но не тут-то было! Если Водолей сегодня и согласится с чужим мнением, то сделает это исключительно для того, чтобы отделаться от оппонента. Поступит же он все равно по-своему.

Рыбы

Сегодня день у Рыб может пройти в бесконечных разговорах и дискуссиях ни о чем. И не то чтобы Рыбам было жизненно важно доказать какие-то из своих мыслей. Скорее, делаться это будет из простого спортивного интереса. Сегодня Рыбы готовы азартно доказывать любую бессмыслицу, в которую и сами не особенно верят. По этой причине спорить с ними в этот день - дело пустое.