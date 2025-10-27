Личная приверженность Президента Ильхама Алиева идее тюркского единства служит прочной основой для дальнейшего укрепления сотрудничества

Как передает Day.Az, оОб этом сказал в эксклюзивном интервью Trend Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев.

Он отметил возложенные на Азербайджан при его председательстве в ОТГ большие ожидания.

"С завершением Габалинского саммита председательство в ОТГ официально перешло от Кыргызстана к Азербайджану, открывая новую главу в деятельности Организации. Ожидания велики, что отражает стратегическое положение, политическое лидерство и экономический потенциал Азербайджана, которые уникально позиционируют его для ведения ОТГ к более глубокому сотрудничеству, развитию и международной известности. Как следует из самой темы саммита, от председательства Азербайджана ожидается особый акцент на безопасности и стабильности в регионе", - сказал К. Омуралиев.

Генеральный секретарь ОТГ отметил, что освобождение азербайджанских территорий и недавние Вашингтонские соглашения с Арменией создали основу для прочного мира на Южном Кавказе.

"В последние годы сотрудничество в сфере безопасности стало ключевым приоритетом ОТГ, чему способствовали глобальные и региональные вызовы, меняющаяся геополитическая динамика и развитие ситуации в области безопасности внутри государств-членов. Программы "Видение Тюркского мира - 2040" и Стратегия ОТГ на 2022-2026 годы подчеркивают важность более тесного взаимодействия по вопросам политики и безопасности. Для поддержки этих целей в ОТГ созданы ключевые механизмы, включая регулярные многосторонние политические консультации в формате встреч глав правительств/вице-президентов, министров иностранных дел, помощников и советников президентов по внешней политике, а также заместителей министров для консультаций и координации в случае возникновения вопросов, влияющих на общие интересы и задачи стран ОТГ, с целью формирования консолидированной позиции ОТГ и выработки единого стратегического видения", - сказал он.

К. Омуралиев отметил, что регулярно проводятся встречи Советов национальной безопасности, учреждений оборонной промышленности и специальных служб, которые позволяют государствам-членам проводить консультации по региональным и глобальным вопросам безопасности и вырабатывать совместную политику ОТГ с учетом возникающих угроз в их окружении.

"В этом контексте стремление тюркских государств укреплять существующее сотрудничество и координацию в сфере безопасности было отражено в Габалинской декларации. Выступления глав государств на саммите также подчеркнули решимость тюркских стран адаптироваться к новой международной среде безопасности коллективными усилиями. Лидеры подчеркнули необходимость скоординированных действий для противодействия новым угрозам миру и безопасности, включая гуманитарные кризисы, а также признали важность усиленного стратегического прогнозирования и совместных инициатив.

Заявления Президента Ильхама Алиева о значении объединения тюркских государств в единый центр силы и консолидации сотрудничества между ними в военной и оборонно-технической сферах в условиях грубых нарушений норм и принципов международного права должны служить ориентиром для будущих действий Организации, особенно во время председательства Азербайджана. Его предложение о проведении совместных военных учений для государств-членов ОТГ в Азербайджане в 2026 году является подтверждением этой позиции", - сказал Генеральный секретарь ОТГ.

К. Омуралиев отметил, что, опираясь на результаты первой встречи руководителей учреждений оборонной промышленности государств-членов ОТГ, состоявшейся 23 июля 2025 года в Стамбуле, Азербайджан организует вторую встречу учреждений оборонной промышленности в Баку в 2026 году с целью активизации сотрудничества в этой сфере. Кроме того, по его словам, в 2026 году в Азербайджане пройдет пятая встреча секретарей Советов национальной безопасности государств-членов ОТГ.

"Предложение Узбекистана о проведении регулярных совместных встреч министров иностранных дел и руководителей спецслужб ОТГ для углубленного анализа глобальной ситуации и принятия необходимых решений, а также инициатива Кыргызстана по разработке соглашения о механизме совместных действий для противодействия новым вызовам и угрозам безопасности с целью повышения эффективности сотрудничества компетентных органов в борьбе с терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью, киберугрозами и другими существующими рисками являются новыми смелыми шагами по созданию системы безопасности ОТГ.

Мы также ожидаем, что во время председательства Азербайджана особое внимание будет уделено расширению сотрудничества в ключевых сферах, таких как экономика, транспорт, энергетика и многие другие. Опираясь на эту основу, председательство Азербайджана в течение 2026 года будет курировать ряд инициатив, направленных на углубление связей между государствами-членами и развитие более широкой кооперации за пределами тюркского мира. Сильная политическая воля Президента Азербайджанской Республики и его личная приверженность идее тюркского единства создают прочную основу для дальнейшей консолидации", - сказал Генеральный секретарь ОТГ.

К. Омуралиев напомнил, что, говоря об ОТГ во время своей инаугурации 14 февраля 2024 года, Президент Ильхам Алиев подчеркнул: "Это для нас основная международная организация, потому что это наша семья. У нас нет другой семьи. Наша семья - это тюркский мир".

"Его слова ярко отражают решимость Азербайджана укреплять ОТГ и возводить его в ранг влиятельной силы на мировой арене. В этом контексте Азербайджан в период своего председательства реализует флагманскую инициативу. В честь 100-летия Бакинского тюркологического конгресса 1926 года и одного из его знаковых решений - принятия единого латинского алфавита для тюркских языков, что стало важнейшей вехой в культурной истории тюркских народов, будет организовано торжественное масштабное мероприятие в координации с тюркскими государствами и организациями тюркского сотрудничества в рамках ОТГ", - добавил он.

Главные итоги Габалинского саммита ОТГ

К. Омуралиев отметил, что 12-й Саммит ОТГ в Габале, проведённый на тему "Региональный мир и безопасность", прошёл в ключевой момент, особенно на фоне восстановления Азербайджаном своего суверенитета и территориальной целостности, а также парафирования текста мирного соглашения с Арменией.

"Эти вехи открывают новую главу стабильности и процветания на Южном Кавказе и создают уникальную возможность трансформировать региональную стабильность в конкретные совместные инициативы, которые ОТГ в полной мере способна реализовать. Габалинский саммит принес два ключевых результата. Габалинская декларация установила чёткую дорожную карту из 121 пункта, охватывающую политические вопросы, внешнюю политику, безопасность, экономическое и секторное развитие, связи между народами, институциональную координацию и взаимодействие с внешними партнёрами. Кроме того, главы государств запустили формат "ОТГ+" - гибкую платформу для расширения диалога с внешними партнёрами и укрепления международного присутствия Тюркского мира.

Эта инициатива дополняет нашу общую цель ОТГ - получения статуса наблюдателя при Организации Объединённых Наций и Организации исламского сотрудничества, что является ещё одним шагом на пути к более глубокому глобальному присутствию. Габалинская декларация подчёркивает ускорение экономических, транспортных и технологических инициатив, включая ключевые проекты, такие как Зангезурский и Средний коридоры, Тюркский инвестиционный фонд и запланированный кубсат OTS-SAT 12U", - заявил Генеральный секретарь ОТГ.

В то же время он отметил, что продолжаются переговоры по Соглашению о предоставлении услуг и облегчении инвестиций, что будет способствовать дальнейшей экономической интеграции.

"Лидеры договорились ускорить работу над Договором о стратегическом партнерстве, вечной дружбе и братстве тюркских государств, который институционализирует наше политическое сотрудничество и укрепит коллективную ответственность за региональный мир. Также было дополнительно усилено институциональное и культурное взаимодействие. Туркменистан стал наблюдателем как в Тюркской академии, так и в Фонде тюркской культуры и наследия, а меры по дальнейшему развитию и укреплению TÜRKSOY были одобрены, что расширяет взаимодействие и укрепляет культурные и институциональные связи тюркского мира.

В целом саммит не только отразил наши достижения, но и определил перспективную, проактивную повестку. Благодаря решительной приверженности наших глав государств, ОТГ сейчас координирует многостороннее сотрудничество более чем в 40 сферах - от экономической интеграции и безопасности до образования и даже космоса, демонстрируя как углубление сближения государств-членов, так и растущее международное признание Организации", - добавил он.

Тюркское сотрудничество как драйвер успеха Среднего коридора

К. Омуралиев отметил, что в рамках "Видения Тюркского мира - 2040" развитие Среднего коридора определяется как стратегический приоритет - кратчайший и безопасный маршрут, соединяющий Восток и Запад, и ключевой фактор интеграции тюркских стран в глобальные логистические сети.

"В этом контексте Средний коридор является краеугольным камнем региональной интеграции и экономического сотрудничества. Он сокращает транзитные расстояния на 2 000 километров по сравнению с Северным коридором и позволяет доставлять товары из Китая в Европу всего за 15 дней - в три раза быстрее, чем морским транспортом. Полное раскрытие потенциала этого маршрута требует тесной координации между тюркскими государствами. Через совместные инфраструктурные проекты, такие как железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, ключевой элемент коридора, государства-члены значительно повышают эффективность транзита и расширяют пропускную способность до 15 миллионов тонн в год. Не менее важным для успеха Среднего коридора является модернизация таможенных и логистических процессов", - сказал он.

Генеральный секретарь ОТГ отметил, что Азербайджан и другие государства-члены успешно внедряют такие системы, как ePermit (электронные разрешения на транспортировку), eCMR (электронные товарно-транспортные накладные) и eTIR (электронная система таможенного транзита), что делает международные перевозки быстрее, проще и прозрачнее.

"Подписание региональной дорожной карты по полной реализации eTIR на встрече глав таможенных служб ОТГ в Баку в январе 2025 года стало важной вехой в этом процессе, открывая путь к более эффективным и безопасным торговым потокам в регионе. В сочетании с соглашениями Самаркандского саммита 2022 года об упрощённых таможенных коридорах и международных грузоперевозках эти усилия укрепляют Средний коридор, делая тюркские государства примером региональной связности, эффективности и устойчивости", - добавил он.

Роль TRIPP (Зангезурского коридора) в объединении Тюркского мира

К. Омуралиев считает, что реализация Зангезурского коридора способна стать переломным моментом для региональной связности.

"Создавая 43-километровую транзитную связь между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР, этот маршрут обеспечит прямое сухопутное соединение через Южный Кавказ, связывая Центральную Азию с Турцией и далее - с европейскими и мировыми рынками", - сказал он.

Генеральный секретарь ОТГ отметил, что помимо экономического и логистического эффекта, TRIPP имеет глубокое геополитическое значение.

"Он символизирует открытие новой главы на Южном Кавказе после подписания Совместной декларации и парафирования текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне в августе 2025 года - исторический шаг к прочному миру, стабильности и процветанию в регионе. После введения в эксплуатацию коридор станет важным дополнением к инициативе Среднего коридора, продвигаемой ОТГ. Это позволит повысить эффективность торговли, сократить транзитное время и укрепить логистическое сотрудничество в тюркском регионе", - пояснил он.

Организация тюркских государств как стратегический игрок в меняющемся мировом порядке

К. Омуралиев отметил, что в условиях меняющегося глобального ландшафта ОТГ позиционирует себя как динамичная и перспективная платформа, объединяющая регионы, связывающая экономики и способствующая стабильности на обширной территории - от Центральной Азии и Кавказа до Анатолии и далее.

"Опираясь на "Видение Тюркского мира - 2040", Организация продолжит эволюцию от рамок регионального сотрудничества к стратегическому мосту между континентами, внося вклад в мир, стабильность и совместное процветание на Евразийском пространстве и за его пределами. Мы видим, что страны нашей Организации обладают огромным потенциалом, что открывает уникальные возможности для координации усилий и совместного решения глобальных задач. Наши государства уже начинают занимать общие позиции по ключевым вопросам. Этот процесс будет только усиливаться, позволяя нам в будущем демонстрировать более единый подход к важным глобальным вопросам", - добавил он.

Укрепление тюркского единства через энергетическое сотрудничество

Генеральный секретарь отметил, что ОТГ продолжает добиваться значительных успехов в укреплении экономического и энергетического сотрудничества между государствами-членами.

"Наш регион, стратегически расположенный на перекрёстке Востока и Запада, Севера и Юга, с населением около 170 миллионов человек и площадью 4,5 миллиона квадратных километров, предлагает огромные возможности для расширения торговли и экономического взаимодействия. В 2024 году совокупный ВВП превысил $2,1 трлн, а торговый оборот достиг $1,1 трлн. Однако внутритюркская торговля остаётся относительно небольшой - около 7% от общего объёма торговли между государствами-членами, хотя несколько лет назад она составляла всего 3%, что свидетельствует о значительном потенциале для роста.

Азербайджан активно укрепляет экономические связи в рамках ОТГ. Только в 2024 году его торговля со странами-членами достигла почти $7 млрд, что составило 14,5% от всего внешнеторгового оборота страны, при этом основными партнёрами были Турция и Казахстан. За первые семь месяцев 2025 года объём торговли уже составил $4,41 млрд. Ключевым механизмом, поддерживающим эти усилия, является Союз торгово-промышленных палат тюркских государств, объединяющий более 2 миллионов компаний и способствующий практическому взаимодействию предпринимателей", - сказал К. Омуралиев.

Он подчеркнул, что не менее важным является инициированный Президентом Ильхамом Алиевым Тюркский инвестиционный фонд, который вырос с первоначальных $500 млн до $600 млн с участием Венгрии.

"Этот фонд поддерживает взаимные инвестиции, стимулирует инновации и развивает предпринимательство, особенно для малого и среднего бизнеса. Прямые инвестиции Азербайджана в государства-члены ОТГ уже превысили $20 млрд, обеспечивая прочную основу для совместных проектов и углубления экономической интеграции. Наконец, ОТГ сделала важные шаги в направлении цифровой трансформации. На 11-м саммите в Бишкеке было подписано Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики, что стало важной вехой на пути к беспрепятственной цифровой торговле и региональной экономической модернизации. Энергетика остаётся ключевым приоритетом, поскольку тюркские страны вместе входят в тройку ведущих мировых поставщиков энергии. Совместные проекты не только повышают энергетическую безопасность, но и создают платформу для "зелёного" перехода. Примечательным примером является стратегическое партнёрство в области возобновляемой энергетики между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном, направленное на создание "Зелёного энергетического моста" вдоль Среднего коридора", - добавил К. Омуралиев.

Кроме того, как отметил Генеральный секретарь ОТГ, Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния продвигают сотрудничество в области энергетики через инициативу "Зелёный коридор".

"В основе проекта лежит подводный высоковольтный кабель через Чёрное море, соединяющий Южный Кавказ с энергетической системой ЕС. Этот проект рассчитан на передачу нескольких гигаватт энергии, преимущественно ветровой и солнечной, из Азербайджана и Грузии в Румынию с последующей интеграцией в энергосеть Венгрии и более широкую европейскую сеть.

Особенно впечатляет потенциал ветровой энергетики Азербайджана, оцениваемый в 157 ГВт - что значительно превышает внутренние потребности и открывает возможности для экспорта "чистой" энергии в Европу. В 2024 году, во время COP29 в Баку, SOCAR подписала меморандум о взаимопонимании с ACWA Power (Саудовская Аравия) и Masdar (ОАЭ) по разработке около 3,5 ГВт проектов оффшорной ветровой энергетики. В совокупности эти инициативы подчеркивают приверженность тюркского мира укреплению энергетической безопасности, содействию устойчивому развитию и усилению экономической интеграции, при этом Азербайджан играет центральную и активную роль в продвижении этих усилий", - сказал он.

Новые инициативы Организации тюркских государств

К. Омуралиев отметил, что помимо ключевых сфер экономики и энергетики, ОТГ достигла значительных успехов в области образования, туризма, спорта, культуры и международного сотрудничества.

"В сфере туризма успешно реализуются инициативы, такие как Тюркский Шёлковый путь, Tabarruk Ziyarat и программа Туристическая столица Тюркского мира, которые популяризируют наше общее наследие. Джалал-Абад в Кыргызстане был признан Туристической столицей Тюркского мира 2025 года и стал площадкой крупного Международного туристического форума, демонстрирующего региональные достопримечательности и укрепляющего партнёрства. В 2026 году Туристической столицей Тюркского мира станет Анкара, и мы с нетерпением ждём инициатив, которые раскроют богатое культурное наследие города и будут способствовать развитию туризма по всему Тюркскому миру.

Зимний туризм также набирает обороты благодаря Тюркскому лыжному кубку в Узбекистане и Саммиту лыжных курортов Тюркского мира в Шахдаге (Азербайджан). Такие проекты как Единый лыжный абонемент, Единый билет в музеи и Turk ID, упрощают путешествия по государствам-членам. Активно развиваются инициативы по вовлечению молодёжи и спорту. Среди ключевых мероприятий - III Тюркская Универсиада в Чолпон-Ате, открытие Центра молодёжи Тюркского мира в Алматы, Третий форум диаспорской молодёжи в Ташкенте, а также гуманитарные инициативы, такие как Форум спортивных волонтёров в Габале и Волонтёрский лагерь Turkic Red Network в Стамбуле", - сказал он.

Генеральный секретарь ОТГ подчеркнул, что образование остаётся центральным элементом интеграционных усилий.

Он напомнил, что на недавнем саммите лидеры договорились о создании Секретариата по образовательным инициативам, реорганизации Программы обмена ORHUN и продвижении проекта Тюркского пространства высшего образования.

"Опираясь на этот прогресс, важной вехой стало 8-е заседание Генеральной Ассамблеи TURKUNIB, которое состоялось в Ташкенте 15 октября 2025 года и завершилось принятием концептуального документа о Постоянном секретариате и Программном фонде Союза тюркских университетов (TURKUNIB) и Программы обмена ORHUN. Ассамблея также приняла 62 новых университета, увеличив общее число членов до 109 учреждений. В соответствии с Габалинской декларацией, ОТГ выделила 1 млн долларов США для поддержки расширения Программы обмена ORHUN и создания Тюркского пространства высшего образования. Ежегодный вклад Венгрии в размере 1 млн евро в Фонд научных исследований, развития и инноваций дополнительно укрепит академическое сотрудничество в тюркском мире", - отметил он.

Генсек ОТГ также добавил, что культурные инициативы продолжают дополнять образовательные усилия организации.

К. Омуралиев считает, что предложение Президента Турции Эрдогана на Габалинском саммите сделать шаги к созданию Общего тюркского алфавита полностью соответствует миссии ОТГ по укреплению культурного единства, особенно на фоне приближения 100-летия Бакинского тюркологического конгресса 1926 года, на котором впервые была выдвинута идея единого латинского алфавита для тюркских языков.

"Предстоящие события - включая Третий культурный форум Тюркского мира в 2027 году, празднование 950-летия Махмуда Кашгари, проведение Кыргызстаном 6-х Всемирных игр кочевников и приглашение Туркменистаном на культурный юбилей Ашхабада - подтверждают нашу приверженность сохранению наследия, идентичности и межкультурного сотрудничества. На международной арене ОТГ расширила диалог с ведущими глобальными и региональными организациями, включая агентства ООН (UN-Habitat, ВОЗ, ФАО, UNIDO), а также ОБСЕ, GCC, ОИС, ЭКО, АСЕАН, ОЭСР и Африканский союз. Среди значимых соглашений - Меморандум о взаимопонимании с UN-Habitat по устойчивому городскому развитию и Совместная декларация с UNIDO по чистой энергии и "зелёному" росту", - добавил он.

К. Омуралиев отметил, что План действий ОТГ на 2024-2025 годы с ВОЗ сосредоточен на вопросах государственной безопасности в сфере здравоохранения, готовности к чрезвычайным ситуациям и регионального благополучия.

"В области публичной дипломатии в 2024 году ОТГ успешно организовала "Тюркскую неделю" в офисе ООН в Женеве, демонстрируя тюркское сотрудничество на глобальной арене. После успешного проведения мероприятия уже начата подготовка ко второй "Тюркской неделе" в Вене в 2025 году, что ещё больше укрепляет роль ОТГ как динамичного и ориентированного на международное сотрудничество субъекта", - сказал он.

Генеральный секретарь ОТГ считает, что ключевым событием этого года стали "Дни чистых технологий 2025" в Стамбуле, организованные совместно с UNIDO и TÜBİTAK, которые объединили правительства и инноваторов для продвижения "чистых" технологий и поддержки малого и среднего бизнеса.

"Это мероприятие подтвердило роль ОТГ не только как региональной организации, но и как участника глобальных инициатив по устойчивому развитию. Взглянув в будущее, Организация тюркских государств остаётся верной своей миссии по укреплению единства, мира и процветания в тюркском мире. Под председательством Азербайджана мы будем реализовывать приоритеты, определённые на Габалинском саммите - укрепление региональной безопасности, расширение экономической и транспортной связности, развитие энергетического сотрудничества, а также продвижение культурных и гуманитарных связей. Опираясь на "Видение Тюркского мира - 2040" и стратегические направления наших глав государств, ОТГ продолжит углублять сотрудничество во всех сферах. Наши совместные достижения демонстрируют, что когда тюркские государства действуют сообща, мы не только укрепляем наш регион, но и вносим значимый вклад в глобальную стабильность и развитие", - заключил он.