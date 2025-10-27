https://news.day.az/world/1791104.html Трамп раскрыл сроки своей поездки в Китай Президент США Дональд Трамп на борту президентского самолета по пути в Японию сообщил, что рассчитывает поехать в Китай в начале 2026 года. Как передает Day.Az, трансляция велась на сайте Белого дома. "Фактически существует договоренность, что я поеду в Китай в начале 2026 года.
Трамп раскрыл сроки своей поездки в Китай
Президент США Дональд Трамп на борту президентского самолета по пути в Японию сообщил, что рассчитывает поехать в Китай в начале 2026 года.
Как передает Day.Az, трансляция велась на сайте Белого дома.
"Фактически существует договоренность, что я поеду в Китай в начале 2026 года. Председатель Си Цзиньпин может приехать в Вашингтон, или в Палм-Бич (штат Флорида), или еще куда-то через некоторое время после этого", - сказал он.
