Трамп раскрыл сроки своей поездки в Китай

Президент США Дональд Трамп на борту президентского самолета по пути в Японию сообщил, что рассчитывает поехать в Китай в начале 2026 года.

Как передает Day.Az, трансляция велась на сайте Белого дома.

"Фактически существует договоренность, что я поеду в Китай в начале 2026 года. Председатель Си Цзиньпин может приехать в Вашингтон, или в Палм-Бич (штат Флорида), или еще куда-то через некоторое время после этого", - сказал он.