Над Москвой заметили яркий светящийся объект - ВИДЕО
Неопознанный летающий объект (НЛО) появился в небе над Москвой и областью, его заметили местные жители.
Как передает Day.Az, об этом пишет Life.
По информации журналистов, неопознанный объект видели в нескольких подмосковных городах. Среди них - Раменское, Фрязино, Красногорск и Люберцы. Люди заметили НЛО примерно в 7:30 по бакинскому времени.
Материал дополнен кадрами, на которых запечатлен пролетающий над жилыми домами светящийся объект. Он оставляет за собой яркий зеленоватый след в небе. Предварительно, видео было снято в районе Рублевского шоссе.
