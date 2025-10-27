Над Москвой заметили яркий светящийся объект

Неопознанный летающий объект (НЛО) появился в небе над Москвой и областью, его заметили местные жители.

Как передает Day.Az, об этом пишет Life.

По информации журналистов, неопознанный объект видели в нескольких подмосковных городах. Среди них - Раменское, Фрязино, Красногорск и Люберцы. Люди заметили НЛО примерно в 7:30 по бакинскому времени.

Материал дополнен кадрами, на которых запечатлен пролетающий над жилыми домами светящийся объект. Он оставляет за собой яркий зеленоватый след в небе. Предварительно, видео было снято в районе Рублевского шоссе.