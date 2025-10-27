Визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан является важным шагом в дальнейшем укреплении сотрудничества

Азербайджан является лидером своего региона. Поэтому сам факт визита Президента Ильхама Алиева в Казахстан является важным шагом в дальнейшем укреплении сотрудничества между странами. Встречу между двумя главами государств в рамках визита можно назвать очень успешной. Так как итоги данной встречи и в целом визита принесли и принесут выгоду для обеих стран. Для Азербайджана это будет способом подкрепить свой имидж в качестве ключевого игрока в торговых отношениях между Европой и Азией, а для Казахстана это возможность укрепить свои отношения между ведущими игроками в своем регионе и скрепить свою позицию в роли транспортного хаба.

Об этом в беседе с Day.Az сказал докторант кафедры международных отношений и мировой экономики НАО "КазНУ имени аль-Фараби" Ален Джуанышбеков.

"В ходе визита между Азербайджаном и Казахстаном были подписаны ряд документов. Значимость данных документов заключается в закрепленной готовности двух стран продолжать стратегическое партнерство в политических и экономических сферах. Отношения между государствами связаны как с экономическим, так и политическим сотрудничеством. Один из главных совместных проектов является Транскаспийский транспортный маршрут, который дает возможность увеличить трафик товаров между странами, а также транзит в третьи страны. По официальным данным, количество перевозок ежегодно растет, поэтому дальнейшее развитие транспортных сетей отвечает интересам обеих стран и укрепит их позиции в качестве торговых хабов в своих регионах. Кроме того, Казахстан поставляет свою нефть через Азербайджан, что также очень важно для страны в рамках диверсификации маршрутов поставок. Также Азербайджан снял ограничения на транзит товаров через свою территорию в Армению и первым товаром стало казахстанское зерно. Это также является показателем доверия между сторонами", - сказал он.

По его словам, Азербайджан и Казахстан также могут сотрудничать в сфере ИИ.

"В рамках визита Президент Ильхам Алиев также посетил Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai в Астане. Цель создания Центра - обеспечение развития инноваций и технологий искусственного интеллекта во всех сферах общественной и экономической жизни Казахстана. Функционирующее в Центре "Общественное пространство" призвано ежегодно привлекать сюда 10 тысяч талантливых людей. В Центре предусмотрено ежегодно запускать 100 новых стартапов в области искусственного интеллекта путем развития передовых технологий и формирования устойчивой предпринимательской экосистемы. Вопрос ИИ является комплексным: он уже используется со времен оглашения цифровизации еще в 1996 году с появлением интернета, однако масштабный проект "Цифровой Казахстан" стартовал в 2017 году. Еще тогда такие машины как камера скорости и рекомендационная реклама были использованы по всей стране. С годами ИИ эволюционировал до привычного нам виртуального помощника как ChatGPT или Gemini. Данный процесс будет продолжаться и дальше, поэтому совместные проекты в сферах цифровой экономики, цифровой дипломатии являются выгодным как для Казахстана, так и для Азербайджана", - отметил он.

Джуанышбеков подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев расценил отношения с Казахстаном как "братские и союзные".

"В этом ключе перспективы дальнейшей интеграции и партнерства являются несомненными. Более того, это имеет ряд среднесрочных и долгосрочных последствий для более широкого евразийского региона. Долгосрочные выгоды выходят далеко за рамки двусторонних связей. Они способны изменить транзит и связь по всей Евразии, укрепить энергетическую и цифровую инфраструктуру в регионе, укрепить геополитическую позицию обеих стран, способствовать экономической диверсификации. В случае успешной реализации эта ось может стать опорой более интегрированного "евразийского" или "тюркского" стратегического пространства", - добавил он.