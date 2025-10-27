Страшные ДТП с участием пешеходов в Баку - ВИДЕО
На улицах Баку зафиксирован ряд дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.
Об этом сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом.
В Центре предупреждают, что невнимательность пешеходов нередко создаёт серьёзную угрозу их жизни. Основная рекомендация как для пешеходов, так и для водителей - быть предельно внимательными и ответственными.
По словам представителей Центра, главные причины аварий с участием водителей - это превышение скорости, опасные манёвры и несоблюдение дистанции. Игнорирование пешеходных переходов также часто приводит к ДТП.
В то же время пешеходам напомнили о необходимости соблюдать сигналы регулировщика, переходить дорогу только в установленных местах и не выходить на проезжую часть, не убедившись, что водитель их пропускает.
Анализ видеокамер Центра показал, что большинство наездов на пешеходов происходит рядом с пешеходными переходами, но вне их пределов. Основными причинами таких происшествий остаются невнимательность и безответственность.
Подчеркивается, что предотвратить ДТП можно не с помощью удачи, а благодаря внимательности и дисциплине. И водители, и пешеходы должны проявлять осторожность на каждом шаге.
Представляем кадры:
