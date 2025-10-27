Страшные ДТП с участием пешеходов в Баку

На улицах Баку зафиксирован ряд дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Об этом сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом.

В Центре предупреждают, что невнимательность пешеходов нередко создаёт серьёзную угрозу их жизни. Основная рекомендация как для пешеходов, так и для водителей - быть предельно внимательными и ответственными.

По словам представителей Центра, главные причины аварий с участием водителей - это превышение скорости, опасные манёвры и несоблюдение дистанции. Игнорирование пешеходных переходов также часто приводит к ДТП.

В то же время пешеходам напомнили о необходимости соблюдать сигналы регулировщика, переходить дорогу только в установленных местах и не выходить на проезжую часть, не убедившись, что водитель их пропускает.

Анализ видеокамер Центра показал, что большинство наездов на пешеходов происходит рядом с пешеходными переходами, но вне их пределов. Основными причинами таких происшествий остаются невнимательность и безответственность.

Подчеркивается, что предотвратить ДТП можно не с помощью удачи, а благодаря внимательности и дисциплине. И водители, и пешеходы должны проявлять осторожность на каждом шаге.

Представляем кадры: