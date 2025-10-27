В Баку загорелся ресторан

В Баку горит ресторан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар возник в одном из ресторанов, расположенных в поселке Бакиханов Сабунчинского района.

На территорию привлечены подразделения пожарной охраны МЧС.