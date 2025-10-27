https://news.day.az/society/1791096.html В Азербайджане продолжается утилизация просроченных боеприпасов 27-31 октября на территории близ полигона "Пирекешкюль", а также на территории Агдеринского района будут утилизированы боеприпасы с истекшим сроком эксплуатации и непригодных к использованию. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны.
В Азербайджане продолжается утилизация просроченных боеприпасов
27-31 октября на территории близ полигона "Пирекешкюль", а также на территории Агдеринского района будут утилизированы боеприпасы с истекшим сроком эксплуатации и непригодных к использованию.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны.
"Призываем население не паниковать из-за звуков взрывов, причин для беспокойства нет", - отметили в Минобороны.
