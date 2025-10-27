Небо над севером Европы озарилось полярным сиянием

Великолепное полярное сияние наблюдали жители севера Европы.

Как передает Day.Az, яркое свечение окрасило ночное небо оттенками зелёного, пурпурного и розового, создавая необычайно красивое зрелище. По сообщениям очевидцев, сияние было видно в Норвегии, Швеции, Финляндии и частично в северных районах Великобритании.

Специалисты отмечают, что столь мощное свечение связано с повышенной солнечной активностью и выбросом корональной массы, достигшим магнитосферы Земли. По данным метеорологов, полярное сияние может сохраняться и в ближайшие ночи, если геомагнитная буря продолжится.

Астрономы советуют жителям северных регионов следить за прогнозами и при ясной погоде наблюдать явление вдали от городского освещения.