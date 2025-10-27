Тем, кто свысока смотрят на тюркский мир, есть чему поучиться у наших лидеров

Казахстан является для нас братской страной, мы - стратегические партнеры, нас объединяет многое. Наши отношения выстраиваются очень грамотно, философия этих отношений заключается во взаимном уважении, взаимных интересах и взаимной поддержке.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Состоявший на прошлой неделе визит Президента Ильхама Алиева в Астану считаю знаковым. На мой взгляд, он стал не просто очередной встречей на высоком уровне между нашими странами, а закреплением всего того, что уже было достигнуто в отношениях Азербайджана и Казахстана, и началом нового этапа. Неслучайно именно в Астане Президент Ильхам Алиев объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов для Армении через нашу страну.

Посмотрите, как Президент Токаев встретил и проводил азербайджанского лидера в аэропорту, какие заявления они делали для прессы, какие темы обсуждали на заседании Совета межгосударственного сотрудничества. Мы видели наивысший уровень дружеских отношений и взаимопонимания между двумя лидерами. Это о многом говорит. В том числе, о высоком авторитете Президента Ильхама Алиева и уважении к нашему лидеру, которое проецируется на всю страну.

Азербайджан и Казахстан в настоящее время являются драйверами интеграции тюркского мира через интеграцию нашей страны с пространством Центральной Азии.

Союз тюркских государств, думаю, станет центром притяжения. Мы уже можем наблюдать рост интереса к этому формату со стороны других участников международных отношений. Выстраиваются системные отношения между странами, входящими в Организации тюркских государств, а в случае расширения формата они будут также успешно выстраиваться и с другими государствами из соседних и других регионов. В перспективе в качестве наблюдателя я вижу наших непосредственных соседей Грузию и Армению и даже Россию и Иран.

Когда я говорю об ОТГ как о Союзе тюркских государств, я немного забегаю вперед, однако не сомневаюсь, что в скором времени организация повысит свой статус. ОТГ - это новая международная организация, и все будет зависеть от нас, от того, как мы поставим работу.

Можно создать организацию, но без соответствующего импульса она не сможет развиваться и не превратится в реальную силу и реальный центр притяжения. Возьмем, например, Движение неприсоединения. Эта вторая по численности мировая структура долгое время пребывала в спячке. И только после того, как председательство перешло к Азербайджану, ДН очнулось, начало действовать, стало узнаваемой организацией и заставило прислушиваться к себе. Шаги, предпринятые ДН, институциональное развитие организации, проведенные за эти годы мероприятия - все это стало результатом инициатив Президента Ильхама Алиева. Азербайджан, председательствуя в ДН, вдохнул в Движение жизнь.

Но ОТГ - это особый случай. Нас объединяет реальное братство, у нас не просто одно географическое пространство и одна религия - мы связаны исторически, этнически, культурно, языково, у нас общие корни, общие ценности. Лидеры стран-членов являются серьезными, мудрыми, прозорливыми политиками, что не часто встречается сегодня на мировой арене. Думаю, тем странам, которые свысока смотрят на тюркский мир, стоит многому поучиться у лидеров ОТГ.

ОТГ имеет большое будущее, большие возможности и перспективы. Отношения в рамках Организации развиваются очень активно по самым разным направлениям, в том числе по гуманитарной линии. Мы, как Азербайджанское общество Красного полумесяца являемся частью гуманитарного сегмента. 19 ноября в Баку пройдет вторая встреча в рамках ОТГ обществ Красного Полумесяца тюркских стран. Первая прошла в Бишкеке. Мы организовали Союз Красного Полумесяца тюркских государств. В Баку приедут президенты национальных обществ.

Интегрируясь, мы показываем всему миру, что мы настроены очень серьезно, что мы готовы действовать и взаимодействовать. В то же время мы показываем миру свою открытость и готовность к сотрудничеству со всеми международными структурами и странами. Это, считаю, серьезная заявка в Организацию Объединенных Наций. То есть, если в будущем будут производиться какие-то форматирования, какие-то изменения в Совете безопасности или других структурах ООН, Организация тюркских государств в роли унии и определенной политической силы будет иметь свое место и сможет сказать свое слово.

Первенство и инициативность Азербайджана делают его в настоящее время лидером интеграционных процессов на тюркском пространстве. Да, инициативы Баку сыграли и играют особую роль. Однако я бы не стал умалять роли Турции и других государств. Кому-то кажется, что Турция потеряла интерес к этому вопросу, что, конечно же, не соответствует истине. Эта страна вместе с Азербайджаном стояла у истоков тюркской интеграции, фундамент тюркского единства закладывали наши страны. И это неслучайно. Единство Азербайджана и Турции проявляется во многих ипостасях. История, культура, экономические и политические интересы, международные проекты. Победа в 44-дневной войне - тоже результат нашего единства.

Не будем забывать, что далеко не сразу эта инициатива нашла широкую поддержку у стран региона. Так, Туркменистан очень долго держался на почтительном расстоянии от деятельности ОТГ и не спешил становиться ее членом.

И все же, не могу не согласиться, что Азербайджан всегда оказывается на шаг впереди. Мы стали первыми и в деле разблокировки остававшихся закрытыми маршрутов грузоперевозок в регионе.

В Астане Президент Ильхам Алиев объявил о снятии ограничений на транзит грузов для Армении через азербайджанскую территорию. Именно мы снова сделали первый шаг, именно мы сделали шаг навстречу, открыв свои коммуникации для доставки казахстанского зерна в Армению. Это очень важное решение.

Открытие транзита для Армении - это историческое событие. Оно стало шоком для армянских реваншистов и бальзамом на душу для тех, кто думает о будущем. Это хорошая новость для наших друзей на мировой арене. Уже ото всюду звучат позитивные оценки, слова поддержки. Для тех же, кто не хочет, чтобы в нашем регионе установился мир, этот шаг Баку, конечно, стал неприятным сюрпризом.

Азербайджан предлагает мир. И не просто предлагает, а сам делает шаги навстречу.

В этот раз первый шаг снова сделал Азербайджан. Кстати, это наша делегация побывала на прошлой неделе в Ереване, а не наоборот. Это говорит о том, что именно мы являемся локомотивом мирного процесса. Насколько мне известно, встреча в Ереване прошла достаточно продуктивно и стала позитивным месседжем обществам наших стран. Очень рад, что процессы развиваются в этом русле. Процесс нормализации должен развиваться, тему конфронтации нужно закрывать. Мы должны построить такой мир, который полностью исключит вражду в будущем. В Армении пока что есть реваншистские настроения, и этой стране нужно очень постараться, чтобы доказать свое миролюбие. Армения должна доказать, насколько мы можем ей верить.

Первостепенная заслуга в том, что происходит, принадлежит нашему Президенту. В таких условиях достичь прорыва удалось только благодаря тому, что Азербайджаном руководит такой мудрый и дальновидный политик, как Ильхам Алиев. Следует сказать и о правильных подходах премьер-министра Армении.

Войти в контакт, найти общий язык после всего, что случилось, - это было очень непросто. Требовалась мудрость и дальновидность для того, чтобы добиться сегодняшнего успеха. Мы враждовали тридцать лет, и хотя пережитые нашим народом трагедии и потери никогда не сотрутся из нашей памяти, нужно смотреть вперед и думать о мирном небе для будущих поколений.

Процесс активизировался после встречи в Вашингтоне 8 августа. Многие хотели, чтобы в регионе не было мира, чтобы конфликт оставался в тлеющем состоянии и его можно было в будущем снова использовать в своих интересах. После договоренностей, достигнутых в США с участием Президента Трампа, эти интересанты были вынуждены отойти в сторону.

Снятие Азербайджаном ограничений на транзит в Армению стало еще одним ударом по недоброжелателям. Недалек тот день, когда у нас с этим соседом будут общие успехи, общие достижения. Мы должны действовать против тех, кому нужен хаос на Южном Кавказе, совместно. У нас должна быть общая стратегия и тактика сохранения мира в регионе.

Сегодня мы заявляем всем, что на Южном Кавказе укрепляется мир, и мы не позволим никому его нарушить.

Лейла Таривердиева