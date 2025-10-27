Правящая партия Аргентины победила на парламентских выборах

Правящая партия Аргентины "Свобода наступает" победила на парламентских выборах с более 40% голосов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Todo Noticias (TN).

"Правительство победило в PBA, CABA, Кордове, Санта-Фе и Мендосе и набрало более 40% голосов по всей стране", - говорится в публикации.

Отмечается, что явка избирателей стала рекордно низкой по историческим меркам - почти 68% человек не пришли на голосование.

"Поздравляем президента [Аргентины] Хавьера Милея с убедительной победой в Аргентине. Он делает замечательную работу! Наше доверие к нему было оправдано народом Аргентины", - написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.