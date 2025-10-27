SOCAR и «Uzbekneftegaz» подписали меморандум

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и "Uzbekneftegaz" (Узбекистан) подписали Меморандум о взаимопонимании с целью развития сотрудничества в сфере применения искусственного интеллекта в нефтегазовой промышленности.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

В рамках сотрудничества предусмотрено внедрение разработанных SOCAR решений на основе искусственного интеллекта, обмен опытом и специалистами, оказание консультационных услуг в области цифровой трансформации, цифровизации производственных процессов и повышения их эффективности, а также в сфере информационных технологий.

Стороны планируют реализацию проектов, основанных на технологиях искусственного интеллекта, направленных на увеличение производства дизельного топлива за счет оптимизации параметров смешивания, разработку Большой языковой модели (Large Language Model - LLM) для поддержки работы операционных групп, а также создание решений "Seismic AI" и ENOM для автоматизации анализа геологических и энергетических данных. Кроме того, SOCAR окажет консультационную поддержку по проектам ODLAR и "Daily Drilling", направленным на создание единой информационной архитектуры, объединяющей все бизнес-процессы компании, а также на полную цифровизацию и визуализацию сейсмических и буровых данных.

Подписанный между SOCAR и "Uzbekneftegaz" Меморандум будет способствовать развитию применения технологий искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли, укреплению технологического партнерства и дальнейшему расширению экономического сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном.