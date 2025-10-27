bp внедряет передовые технологии глубоководного вмешательства на месторождении Deepwater Gunashli

Компания bp готовится к запуску кампании по многоскважинному подводному вмешательству на участке Deepwater Gunashli (DWG) в азербайджанском секторе Каспия.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на компанию.

В качестве оператора месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) bp продолжает внедрять самые передовые технологии мировой нефтегазовой отрасли в Каспийском регионе. Эти усилия направлены на повышение добычи, максимальное извлечение ресурсов из этого мирового класса месторождения и продление срока его эксплуатации.

В рамках этого подхода bp готовится впервые в своих каспийских операциях использовать технологию riserless light well intervention (RLWI) - подводную механическую систему интервенций на скважинах, известную как Blue Ocean Riserless Intervention System (BORIS), предоставляемую компанией Oceaneering International. Этот инновационный подход позволит эффективно контролировать состояние скважин, своевременно выявлять возможности для управления давлением и увеличения производительности, открывая дополнительный потенциал месторождения.

Для сокращения зависимости от полупогружных буровых установок и ускорения проведения подводных вмешательств кампания будет реализована с использованием судовой платформы - еще одна новинка для Каспийского региона. Система RLWI будет интегрирована на судне, с которого будут выполняться все интервенции. В качестве наиболее подходящей платформы выбрано каспийское судно для подводного строительства Khankendi.

Для безопасного и эффективного проведения кампании уже заключены два крупных контракта:

- Многомиллионный контракт с Oceaneering International на предоставление всех RLWI-услуг, включая установку, сборку и тестирование BORIS, управление проектом, инженерное сопровождение, интеграцию систем, а также поставку оборудования, материалов и выполнение производственных работ.

- Многомиллионный контракт с SLB на услуги по легкому вмешательству в скважины (LWI), включая предоставление комбинированного блока wireline/slickline (Combo) для исключения тяжелых подъемов и упрощения управления "красной зоной", полный пакет bleed-off с высоконапорным насосным оборудованием для циркуляции и тестирования давления, а также мультидисциплинарные бригады.

Ожидается, что работы на шельфе начнутся в конце этого года, а завершение кампании запланировано на конец 2026 года.