Астронавты засняли из космоса ураган «Мелисса»

Экипаж Международной космической станции (МКС) опубликовал уникальные кадры урагана "Мелисса", снятые с орбиты Земли.

Как передает Day.Az, на видео отчетливо видно, как гигантская воронка бури с идеально сформированным "глазом" медленно движется в сторону Ямайки.

Астронавты отметили, что зрелище одновременно завораживающее и пугающее - "Мелисса" относится к ураганам высшей категории опасности, и ее структура из космоса выглядит безупречно симметричной.

По данным метеорологов, ураган продолжает усиливаться по мере продвижения через Карибское море. Специалисты предупреждают, что он может принести сильные ветры, проливные дожди и штормовые нагоны, представляя угрозу прибрежным районам региона.