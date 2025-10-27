Азербайджан и Казахстан создают новую модель региональной интеграции Центральной Азии

Азербайджано-казахстанское сотрудничество объединяет региональный потенциал Центральной Азии, расширяет торговые перспективы и формирует "срединный альянс", способный коллективно решать глобальные проблемы через переговоры и стратегическое взаимодействие.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в статье, подготовленной аналитической группой SpecialEurasia OSINT Team.

Это специализированное аналитическое подразделение, занимающееся сбором разведывательной информации из открытых источников и геополитическим прогнозированием. Команда объединяет многоязычные компетенции, региональную экспертизу и методы продвинутого анализа данных для оценки политических, оборонных и социально-экономических процессов.

Под руководством Джулиано Биффолки команда подготавливает аналитические отчёты для государственных, корпоративных и академических структур, поддерживая процессы оценки рисков, стратегического планирования и разработки политических решений на основе достоверных данных. Благодаря строгой методологии и фокусировке на региональной аналитике команда является надёжным и ценным источником информации для понимания сложных геополитических динамик.

В статье подчеркивается, что визит Президента Ильхама Алиева в Астану 20-21 октября 2025 года укрепил стратегическое партнерство между Азербайджаном и Казахстаном. Ключевыми результатами стали углубление двустороннего политического, экономического и оборонного сотрудничества, расширение транспортно-логистических инициатив по Срединному коридору, а также подписание широкого пакета меморандумов и соглашений, направленных на развитие совместных инвестиций, энергетики и технологического взаимодействия.

"Официальный визит Ильхама Алиева в Казахстан укрепил двустороннее сотрудничество и подтвердил стратегическую линию обеих стран в Каспийском регионе. Двусторонние торговые и инвестиционные соглашения, подписанные в рамках заседания Высшего межгосударственного совета, предусматривают удвоение торгового оборота до 1 миллиарда долларов США в течение ближайших трёх лет.

К 2030 году планируется утроить объём грузоперевозок из Китая в Азербайджан по маршруту Срединного коридора, что повысит уровень региональной взаимосвязанности и создаст альтернативные торговые пути между Европой и Азией", - говорится в материале.

Авторы напомнили, что в рамках двухдневного визита главы нашего государства в Астану состоялась двусторонняя встреча с Касым-Жомартом Токаевым, а также вторая сессия Высшего межгосударственного совета Азербайджана и Казахстана.

"Визит был приурочен к 20-летию Договора о стратегическом партнёрстве и союзнических отношениях. Лидеры двух стран подчеркнули исторические, культурные и стратегические связи и подписали ряд документов, закрепляющих сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, цифровой инфраструктуры, искусственного интеллекта, защиты промышленной собственности, здравоохранения и образования.

Одним из ключевых направлений визита стал проект развития Срединного коридора, направленный на увеличение товарооборота между Китаем, Центральной Азией и Европой посредством взаимосвязанных логистических систем, проходящих через Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. Стратегические энергетические соглашения включают транспортировку казахстанской нефти по инфраструктуре Азербайджана, а также строительство подводного "зелёного" энергетического кабеля, который соединит Азербайджан, Казахстан и Узбекистан.

Стороны также обсудили развитие гуманитарного, культурного и образовательного обмена, включая проведение Дней культуры Казахстана в Азербайджане и Азербайджана в Казахстане, а также поддержку проектов по восстановлению Карабаха", - доводится до внимания читателей.

Говоря о том, почему это важно, специалисты аналитической группы подчеркнули, что партнёрство создаёт новую модель региональной интеграции Центральной Азии, основанную на альянсе "средних держав", который выводит влияние стран за пределы их индивидуальных возможностей.

"Такое объединение формирует новые торговые маршруты, уменьшая зависимость от традиционных путей через Россию и Иран, и открывает новые возможности для ЕС, Китая и региональных игроков в сфере транспортировки товаров и экспорта энергии.

Срединный коридор, наряду с сопутствующими проектами, такими как Зангезурский коридор, усиливает логистический потенциал региона, что способствует привлечению иностранных инвестиций и ускорению экономического развития.

В политическом плане альянс укрепляет переговорные позиции Центральной Азии на евразийской арене. Объединение уверенной региональной линии Баку со стабильной и нейтральной дипломатией Астаны позволяет координировать позиции по вопросам безопасности, торговли и многостороннего сотрудничества. Растущее признание и поддержка мирных соглашений между Азербайджаном и Арменией усиливает влияние альянса на Южный Кавказ и может изменить региональный баланс сил, создавая условия для посредничества в более широких конфликтах.

Совокупная военная и экономическая мощь двух стран имеет важное значение для региональной безопасности, создавая преимущества в коллективной обороне и сдерживании угроз, а также укрепляя внутреннюю устойчивость перед внешним давлением. Партнёрство отражает тенденцию формирования "координации стратегических средних держав", что влияет на интересы России, Китая и других игроков, традиционно доминировавших в региональных инициативах" - отмечают эксперты.

В краткосрочной перспективе, как считают аналитики группы, сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном может способствовать росту региональной торговли, диверсификации энергетических маршрутов и укреплению политической координации, формируя новую модель взаимодействия в Центральной Азии.

"Реализация подписанных соглашений, включая создание совместных инвестиционных фондов и развитие транспортной инфраструктуры, станет ключевым показателем успеха в течение ближайших 12-36 месяцев.

В долгосрочной перспективе этот союз может стабилизировать Центральную Азию, укрепить её экономику, способствовать совместным инициативам на международных площадках и повысить переговорные позиции региона в диалоге с ведущими державами", - заключается в статье аналитиков OSINT Team.

Перевод: Ибрагим Алиев