В США задержали более 8 тыс. рейсов

В воскресенье по всей территории США были задержаны более 8 тыс. рейсов из-за отсутствия авиадиспетчеров. Это связано с приостановкой работы федерального правительства, продолжающейся 26 дней.

Как передает Day.Az, министр транспорта США Шон Даффи сообщил, что в субботу Федеральное управление гражданской авиации столкнулось с проблемами с персоналом управления воздушным движением в 22 точках, и добавил, что дополнительная нехватка персонала, как ожидается, приведет к большему количеству задержек и отмен рейсов в ближайшие дни.

По данным FlightAware, к 23:00 по восточному времени воскресенья (04:00 по Гринвичу понедельника) в США было задержано более 8 тыс. рейсов, что больше, чем примерно 5300 в субботу. С момента начала приостановки работы правительства 1 октября задержки часто превышают среднее значение, пишет Reuters.

Около 13 тыс. авиадиспетчеров и около 50 тыс. сотрудников Администрации транспортной безопасности вынуждены работать, несмотря на то, что во время приостановки работы им не выплачивается заработная плата.

Рост задержек и отмен авиарейсов находится под пристальным вниманием наблюдателей, которые ищут признаки того, что приостановка работы правительства усложняет жизнь американцев. Это, в свою очередь, может подтолкнуть законодателей к выходу из бюджетного тупика, который и привел к приостановке работы правительства.

Администрация Президента Трампа предупредила, что сбои в работе рейсов участятся, поскольку во вторник авиадиспетчеры впервые не получат полную зарплату.

В Федеральном управлении гражданской авиации США не хватает примерно 3500 авиадиспетчеров для достижения целевого уровня кадрового обеспечения, и многим из них приходилось работать сверхурочно и по шесть дней в неделю еще до приостановки деятельности.