Известный ветеран азербайджанского футбола стал музыкантом

Один из известных ветеранов азербайджанского футбола Али Абышов сменил сферу деятельности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, ветеран футбола сейчас выступает в качестве исполнителя на нагара (национальном ударном инструменте) на свадьбах и мероприятиях.

Как когда-то он выделялся на поле, гоняя мяч, так теперь привлекает внимание своими ритмами и снова оказался в центре внимания бывших болельщиков.

Отметим, что в течение своей футбольной карьеры Али Абышов выступал за такие клубы, как "Шамкир", "Нефтчи", "АНС Пивани" и "Кяпаз". Кроме того, он провёл один матч за национальную сборную Азербайджана.