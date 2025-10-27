На сколько вырастет пенсионный капитал населения в Азербайджане в следующем году?

Согласно закону "О трудовых пенсиях", в 2026 году в Азербайджане будет проиндексирован не только размер трудовых пенсий, но и пенсионный капитал граждан. В статье 29.1-1 данного закона отмечается, что пенсионный капитал, учтенный на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, индексируется один раз в год в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен.

Как передаёт Day.Az, об этом написал в своих социальных сетях член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вюгар Байрамов.

Он сообщил, что пенсионные капиталы будут увеличены в соответствии с уровнем годовой инфляции за 2025 год.

"Что касается конкретного размера индексации, Центральный банк пересмотрел свой прогноз по инфляции на 2025 год. Главный банк страны ожидает рост цен на уровне 6 процентов. По данным Государственного комитета по статистике, индекс потребительских цен за первые девять месяцев текущего года составил 5,7 процента.

Это означает, что если прогноз Центрального банка подтвердится, пенсионный капитал граждан будет увеличен примерно на 6 процентов. То есть, если пенсионный капитал гражданина составляет 50 тысяч манатов, его сумма вырастет примерно на 3 тысячи манатов в следующем году. Более точная цифра будет объявлена в январе. Это повышение важно для защиты пенсионного капитала от инфляции и для того, чтобы граждане получали более высокие пенсии при выходе на заслуженный отдых", - отметил Байрамов.