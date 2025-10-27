Трамп высказался о возможности своего третьего президентского срока

Американский лидер Дональд Трамп 27 октября заявил, что не думал о возможности третьего президентского срока, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Я об этом особо не думал", - ответил он на борту самолета журналистам на соответствующий вопрос. Трансляция была опубликована на официальном сайте Белого дома.

По его словам, в настоящее время в США есть много достойных кандидатов, однако его рейтинги сейчас выше, чем когда-либо. Следующие президентские выборы в США должны состояться в 2028 году.