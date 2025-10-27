Принц Эндрю покинет свой королевский особняк

Принц Эндрю согласился покинуть королевский особняк Роял-Лодж при условии, что ему и его бывшей жене Саре Фергюсон предоставят два дома.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Sun.

По информации журналистов, принц Эндрю и Сара Фергюсон, которая также проживает в Роял-Лодж, согласились съехать, если им отдадут коттеджи "Фрогмор" и "Аделаида". Сын королевы Елизаветы II хочет, чтобы его бывшая жена переехала в дом, в котором сейчас живут принц Уильям и Кейт Миддлтон. Сообщается, что супруги вместе с детьми в ноябре переедут в более престижную резиденцию в Форест-Лодж.

При этом решение короля Великобритании Карла III держится в секрете.

"Пока никто не знает наверняка, как все пройдет во дворце", - сообщил инсайдер из королевской семьи.