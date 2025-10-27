Еще в одном сервисе Apple может появиться реклама

Компания Apple планирует интегрировать рекламу в свое приложение "Карты" уже в следующем году. Такие наработки уже существуют и последнее время набирают обороты.

Как передает Day.Az, об этом пишет издание MacRumors, ссылаясь на новый выпуск информационного бюллетеня PowerOn известного инсайдера и корреспондента Bloomberg Марка Гурмана.

Согласно плану Apple, рестораны и другие предприятия получат возможность платить за более заметное размещение в поисковой выдаче приложения. Проект будет работать по аналогии с рекламой в App Store, где разработчики могут продвигать свои приложения на верхние позиции в результатах поиска.

"Утверждается, что эта система похожа на Search Ads в App Store, где разработчики могут за плату размещать свои программы в рекламном блоке над другими результатами поиска по релевантным запросам", - пишет MacRumors.

Сообщается, что Apple намерена использовать искусственный интеллект (ИИ) для показа релевантной и полезной рекламы, а также создать более удобный интерфейс по сравнению с аналогичными решениями от Google и других компаний. Однако, как предупреждает Гурман, это нововведение может вызвать недовольство со стороны пользователей.