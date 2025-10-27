У побережья США зафиксировали аномальные подводные объекты

Приложение Enigma, которое используют для фиксации данных об отслеживании неопознанных объектов, зарегистрировало более девяти тысяч сообщений об аномальных подводных объектах у побережья США.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Marine Technology News (MT).

Как пишет издание, сообщения о неопознанных морских объектах появлялись в разное время. Например, в отчете английского натуралиста Эндрю Блоксама, который опубликовали в 1825 году, говорится о поднимавшихся из моря красных шарах.

Ветеран Военно-морских сил (ВМС) США Аарон Амик, который был оператором гидролокатора, рассказал, что приборы иногда фиксировали необычные быстродвижущиеся объекты. По его словам, их скорость была настолько высока, что локаторы не могли ее измерить.

В свою очередь, бывший контр-адмирал ВМС Тим Галлодет в ходе выступления в Конгрессе в 2024 году подчеркнул, что подобные объекты следует рассматривать как серьезную угрозу национальной безопасности.

В Enigma собраны сообщения о светящихся объектах, которые движутся под водой, и о светящихся НЛО, поднимающихся из океана. Чаще всего данные о подобных инцидентах поступают из Калифорнии и Флориды.