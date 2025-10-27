Крысиный переполох в Румынии

Видео отлова крысы в пекарне румынского Бухареста стремительно распространяется в европейском сегменте соцсетей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что грызун каким-то образом проник в стенд с хлебом и, успугавшись внимания людей, отчаянно пытался выбраться на свободу.

Представляем вашему вниманию данное видео: