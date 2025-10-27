https://news.day.az/world/1791138.html Крысиный переполох в Румынии - ВИДЕО Видео отлова крысы в пекарне румынского Бухареста стремительно распространяется в европейском сегменте соцсетей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что грызун каким-то образом проник в стенд с хлебом и, успугавшись внимания людей, отчаянно пытался выбраться на свободу.
Видео отлова крысы в пекарне румынского Бухареста стремительно распространяется в европейском сегменте соцсетей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что грызун каким-то образом проник в стенд с хлебом и, успугавшись внимания людей, отчаянно пытался выбраться на свободу.
Представляем вашему вниманию данное видео:
