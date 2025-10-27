https://news.day.az/world/1791162.html Трамп собирается остановить девятый конфликт Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, что надеется на скорое урегулирование девятого конфликта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Я завершил восемь войн, и скоро будет девятая. Надеюсь, что конфликт России и Украины будет разрешен", - опубликовал слова Трампа Белый дом на своей странице в YouTube.
Трамп собирается остановить девятый конфликт
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, что надеется на скорое урегулирование девятого конфликта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Я завершил восемь войн, и скоро будет девятая. Надеюсь, что конфликт России и Украины будет разрешен", - опубликовал слова Трампа Белый дом на своей странице в YouTube.
20 октября в ходе беседы с журналистами в начале встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме Трамп заявил, что за счет его усилий прекращено уже восемь военных конфликтов в различных регионах мира.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре