https://news.day.az/officialchronicle/1791208.html Назначен новый посол Азербайджана в Иордании - Распоряжение Шахин Шакир оглу Абдуллаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Иорданском Хашимитском Королевстве. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.
Назначен новый посол Азербайджана в Иордании - Распоряжение
Шахин Шакир оглу Абдуллаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Иорданском Хашимитском Королевстве.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.
Согласно другому распоряжению главы государства, Шахин Шакир оглу Абдуллаев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Королевстве Саудовская Аравия, а также в Королевстве Бахрейн и постоянного представителя Азербайджанской Республики при Организации исламского сотрудничества.
