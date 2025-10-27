В Азербайджане утверждены два новых технических регламента по источникам света

В Азербайджане разработаны проекты "Технического регламента о требованиях к экологическому дизайну источников света и устройств автономного управления" и "Технического регламента об энергетической маркировке источников света".

Как сообщает Day.Az, документ разработан по инициативе Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики и в настоящее время находится на этапе общественных обсуждений.

Согласно информации, после завершения этого этапа проект будет представлен на утверждение Кабинета министров.

"Планируется проанализировать мнения, замечания и предложения, представленные заинтересованными сторонами по проекту в ходе общественных слушаний, с учетом требований законодательства, а также представить их на утверждение Кабинету министров Азербайджанской Республики по согласованию с соответствующими ведомствами", - говорится в информации.