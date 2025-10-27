Японский губернатор предложил радикальный метод борьбы с медведями

Префектура Акита в Японии борется с беспрецедентным ростом числа нападений медведей, что побудило ее губернатора Кента Сузуки обратиться к военным за помощью. Об этом глава префектуры написал в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"<...> Ситуация выходит за рамки, с которыми могут справиться только префектуры и муниципалитеты... поэтому мы решили обратиться в Минобороны", - написал губернатор.

Сузуки также заявил о своем намерении посетить министерство обороны 28 октября, чтобы попросить о помощи в контроле передвижения медведей.

Глава префектуры сделал свое заявление после нападения медведя 24 октября в Аките. В результате инцидента пострадали четыре человека, одного из них спасти не удалось. В то же время в этом году в стране зафиксировано рекордное число нападений хищников на людей.

В предыдущем посте губернатор утверждает, что правительство префектуры серьезно относится к ущербу, нанесенному провинции медведями, что "делает животных неспособными жить в мирном сосуществовании".