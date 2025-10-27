https://news.day.az/officialchronicle/1791205.html Президент Ильхам Алиев назначил нового посла в Ираке - Распоряжение Эльдар Надир оглу Салимов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Ирак. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.
