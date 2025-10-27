Президент Ильхам Алиев назначил нового посла в Ираке

Эльдар Надир оглу Салимов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Ирак.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.