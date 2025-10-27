https://news.day.az/sport/1791238.html "Туран Товуз" пролонгировал контракт с Курбаном Бердыевым Руководство выступающего в Мисли Премьер-лиге клуба "Туран Товуз" активировало опцию о пролонгации в контракте с главным тренером команды, российским специалистом Курбаном Бердыевым. Об этом İdman.Biz сообщил спортивный директор клуба Самед Насибов. "Мы не заключали никаких новых соглашений.
Руководство выступающего в Мисли Премьер-лиге клуба "Туран Товуз" активировало опцию о пролонгации в контракте с главным тренером команды, российским специалистом Курбаном Бердыевым.
Об этом İdman.Biz сообщил спортивный директор клуба Самед Насибов.
"Мы не заключали никаких новых соглашений. У Бердыева с нами контракт был заключен по схеме "2+1" и мы просто пролонгировали год, не дожидаясь 2026 года, когда завершится второй сезон его работы в нашем клубе", - сказал спортдиректор клуба.
Отметим, что Бердыев возглавил "Туран-Товуз" в июне 2024 года.
