"Туран Товуз" пролонгировал контракт с Курбаном Бердыевым

Руководство выступающего в Мисли Премьер-лиге клуба "Туран Товуз" активировало опцию о пролонгации в контракте с главным тренером команды, российским специалистом Курбаном Бердыевым.

Об этом İdman.Biz сообщил спортивный директор клуба Самед Насибов.

"Мы не заключали никаких новых соглашений. У Бердыева с нами контракт был заключен по схеме "2+1" и мы просто пролонгировали год, не дожидаясь 2026 года, когда завершится второй сезон его работы в нашем клубе", - сказал спортдиректор клуба.

Отметим, что Бердыев возглавил "Туран-Товуз" в июне 2024 года.