https://news.day.az/politics/1791223.html Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган приглашены на 8-й саммит Европейского политического сообщества в Армении Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приглашены в Армению на 8-й саммит Европейского политического сообщества. Как передает Day.Az, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. По его словам, приглашения направлены пока в устной форме.
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган приглашены на 8-й саммит Европейского политического сообщества в Армении
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приглашены в Армению на 8-й саммит Европейского политического сообщества.
Как передает Day.Az, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
По его словам, приглашения направлены пока в устной форме.
Отметим, что 8-й саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) состоится 4 мая 2026 года в Ереване.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре