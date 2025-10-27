https://news.day.az/politics/1791223.html

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган приглашены на 8-й саммит Европейского политического сообщества в Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приглашены в Армению на 8-й саммит Европейского политического сообщества. Как передает Day.Az, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. По его словам, приглашения направлены пока в устной форме.