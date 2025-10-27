Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган приглашены на 8-й саммит Европейского политического сообщества в Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приглашены в Армению на 8-й саммит Европейского политического сообщества.

Как передает Day.Az, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

По его словам, приглашения направлены пока в устной форме.

Отметим, что 8-й саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) состоится 4 мая 2026 года в Ереване.