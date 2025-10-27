Акиф Рустамов отмечает юбилей

Сегодня исполнилось 80 лет видному азербайджанскому кинематографисту, члену Союза кинематографистов Азербайджана, заслуженному деятелю культуры Акифу Рустамову.

Режиссёр, посвятивший своей работе более 50 фильмов, стал настоящей легендой азербайджанского кино, сообщили Day.Az в пресс-службе СКА.

Акиф Рустамов родился 27 октября 1945 года в Баку. В 1964-1968 годах он обучался на факультете режиссуры Азербайджанского государственного института искусств. С момента окончания учебы Рустамов начал активную деятельность на киностудии "Азербайджанфильм", где работал ассистентом режиссера в таких значимых картинах как "Последняя ночь детства" (1968), "Севиль" (1970), "День прошел"(1971), вторым режиссером в фильмах - "Фламинго, розовая птица" (1972), "Насими" (1973), "Деде Горгуд" (1975), "Дервиш взрывает Париж" (1976), "Лев ушёл из дома" (1977), "Бабек "(1979), "Послезавтра, в полночь" (1981), "Не бойся, я с тобой" (1981), "Низами" (1982), "Легенда Серебряного озера"(1984), "Дачный сезон" (1985), "Загородная прогулка" (1986), "Привет с того света" (1991), "Как прекрасен этот мир" (1999), "Расстрел переносится" (2002), "Там, где сливаются реки" (2004), "Заложник" (2005), "Крепость" (2008), "Судьба государя" (2008), "Посланник рассвета" (2012), "Последняя остановка" (2014) и т.д.

"В советское время второго режиссёра на съемочной площадке называли "начальником штаба", а режиссёра - "министром обороны" фильма. На меня ложились и творческая, и организационная ответственность. Поэтому на протяжении всей карьеры я стремился быть рядом с актёрами, тщательно подбирать локации и следить за всеми процессами до сдачи картины", - отмечает Акиф Рустамов.

Важность работы второго режиссёра трудно переоценить: именно он отвечает за организацию съемочного процесса, подбор актёров, реквизита, технического персонала, реализацию режиссёрской идеи и подготовку к каждой сцене. Акиф Рустамов, благодаря своему профессионализму и преданности искусству, стал эталоном этого направления в азербайджанском кино.

Несмотря на сложные 1990-е годы, когда многие кинематографисты покидали профессию, Рустамов остался верен своему делу. За заслуги в развитии киноискусства он был удостоен почётного звания "Заслуженный деятель культуры" (2000) и персональной стипендии Президента Азербайджанской Республики (2024).

Союз кинематографистов Азербайджана от всей души поздравляет Акифа Рустамова с 80-летием, желает крепкого здоровья, новых творческих успехов и долгих лет активной работы на благо национального кинематографа.