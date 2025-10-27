Новый iPad Pro будет настолько мощным, что получит особенную систему охлаждения

Компания Apple планирует оснастить свои планшеты iPad Pro системой охлаждения с испарительной камерой, аналогичной той, что используется в iPhone 17 Pro. Об этом в новом выпуске информационного бюллетеня Power On сообщил известный инсайдер и корреспондент издания Bloomberg Марк Гурман, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гурман пояснил, что на фоне возрастающей мощности процессоров Apple намерена внедрить испарительную камеру в iPad Pro. Эта новая функция может появиться уже в следующем поколении планшетов, которое, вероятно, будет оснащено чипом M6, изготовленным по 2-нанометровому техпроцессу TSMC. Такая система охлаждения поможет уменьшить троттлинг процессора в ресурсоемких приложениях вроде видеоигр и видеоредакторов.

Если переход на испарительную камеру в iPad Pro окажется успешным, Apple может обратить свое внимание на применение этой технологии в других устройствах с пассивным охлаждением, таких как MacBook Air.

По оценкам Гурмана, Apple, похоже, придерживается 18-месячного цикла обновления для iPad Pro, поэтому следующее поколение модели должно появиться весной 2027 года.