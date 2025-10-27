Электронная очередь охватит все медучреждения Азербайджана

Во многих поликлиниках Азербайджана уже начала действовать система электронной очереди.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил заместитель исполнительного директора TƏBİB Анар Исрафилов.

Он отметил, что процесс внедрения продолжается и в ближайшее время охватит все медицинские учреждения страны. По словам Исрафилова, поэтапное расширение системы позволит обеспечить удобство для пациентов и повысить эффективность работы поликлиник по всей республике.