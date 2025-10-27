https://news.day.az/society/1791078.html

Вниманию водителей - с 27 октября...

Обнародовано состояние автомобильных дорог. Как сообщает Day.Az, об этом распространила информацию Национальная гидрометеорологическая служба. Отмечается, что 27 октября в некоторых районах в связи с туманной погодой ожидается ограничение видимости на автомобильных магистралях до 500-1000 метров.