Вниманию водителей

Обнародовано состояние автомобильных дорог.

Как сообщает Day.Az, об этом распространила информацию Национальная гидрометеорологическая служба.

Отмечается, что 27 октября в некоторых районах в связи с туманной погодой ожидается ограничение видимости на автомобильных магистралях до 500-1000 метров.