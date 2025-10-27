В Армении заявили о большом потенциале торговли с Азербайджаном

Баку и Ереван могу взаимно и выгодно торговать, потому что экспортные позиции одной страны совпадают с запросами на импорт в другой.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал министр экономики Армении Геворг Папоян.

"Значительная часть экспорта Азербайджана соответствует нашим потребностям в импорте, и наоборот. То есть мы не конкурируем, но можем продавать друг другу многие товары", - отметил Папоян.

Кроме того, армянский министр также написал в соавторстве соответствующую научную статью по теме и опубликует ее в ближайшее время.