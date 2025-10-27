https://news.day.az/economy/1791245.html В Армении заявили о большом потенциале торговли с Азербайджаном Баку и Ереван могу взаимно и выгодно торговать, потому что экспортные позиции одной страны совпадают с запросами на импорт в другой. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал министр экономики Армении Геворг Папоян. "Значительная часть экспорта Азербайджана соответствует нашим потребностям в импорте, и наоборот.
В Армении заявили о большом потенциале торговли с Азербайджаном
Баку и Ереван могу взаимно и выгодно торговать, потому что экспортные позиции одной страны совпадают с запросами на импорт в другой.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал министр экономики Армении Геворг Папоян.
"Значительная часть экспорта Азербайджана соответствует нашим потребностям в импорте, и наоборот. То есть мы не конкурируем, но можем продавать друг другу многие товары", - отметил Папоян.
Кроме того, армянский министр также написал в соавторстве соответствующую научную статью по теме и опубликует ее в ближайшее время.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре