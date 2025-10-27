Объявлен конкурс "Премия Узеира Гаджибейли" среди педагогов музыкальных и художественных школ
В честь 140-летия со дня рождения основоположника азербайджанской музыкальной культуры, выдающегося композитора, музыковеда, публициста, драматурга и педагога, академика Узеира Гаджибейли министерство культуры Азербайджана совместно с Профсоюзом работников культуры объявляет конкурс "Премия Узеира Гаджибейли", сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.
Конкурс проводится среди преподавателей музыкальных и художественных школ и центров, подведомственных министерству культуры, и направлен на повышение качества преподавания, стимулирование профессиональной и творческой активности педагогов, а также укрепление их общественного авторитета.
Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие педагоги, работающие по основному или дополнительному месту работы в подведомственных министерству культуры музыкальных и художественных школах и центрах.
Формат конкурса
Конкурс состоит из двух этапов: экспертная оценка представленных документов и отбор кандидатов с наивысшими баллами. Презентация видеозаписи открытого урока продолжительностью 10-15 минут и его оценка экспертной комиссией.
Номинации и награды
В рамках конкурса будет выбрано 25 победителей:
- Классическое музыкальное исполнительство - 9;
- Национальное музыкальное исполнительство - 9;
- Музыковедение - 2
- Хоровое дирижирование - 2
- Изобразительное искусство - 2
- Хореография - 1.
Каждый победитель получит денежную премию в размере 1 000 манатов и диплом.
Основные требования к участникам
- педагогический стаж не менее 3 лет
- высокий уровень теоретической и практической подготовки
- достижения учеников за последние два года
- личные творческие и профессиональные успехи
- участие в мастер-классах и тренингах
- активная общественная деятельность в сфере культуры
- членство в Профсоюзе работников культуры.
Необходимые для участия документы
