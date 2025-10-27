Объявлен конкурс "Премия Узеира Гаджибейли" среди педагогов музыкальных и художественных школ

В честь 140-летия со дня рождения основоположника азербайджанской музыкальной культуры, выдающегося композитора, музыковеда, публициста, драматурга и педагога, академика Узеира Гаджибейли министерство культуры Азербайджана совместно с Профсоюзом работников культуры объявляет конкурс "Премия Узеира Гаджибейли", сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

Конкурс проводится среди преподавателей музыкальных и художественных школ и центров, подведомственных министерству культуры, и направлен на повышение качества преподавания, стимулирование профессиональной и творческой активности педагогов, а также укрепление их общественного авторитета.

Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие педагоги, работающие по основному или дополнительному месту работы в подведомственных министерству культуры музыкальных и художественных школах и центрах.

Формат конкурса
Конкурс состоит из двух этапов: экспертная оценка представленных документов и отбор кандидатов с наивысшими баллами. Презентация видеозаписи открытого урока продолжительностью 10-15 минут и его оценка экспертной комиссией.

Номинации и награды
В рамках конкурса будет выбрано 25 победителей:

 
  • Классическое музыкальное исполнительство - 9;
  • Национальное музыкальное исполнительство - 9;
  • Музыковедение - 2
  • Хоровое дирижирование - 2
  • Изобразительное искусство - 2
  • Хореография - 1.

Каждый победитель получит денежную премию в размере 1 000 манатов и диплом.

Основные требования к участникам

  • педагогический стаж не менее 3 лет
  • высокий уровень теоретической и практической подготовки
  • достижения учеников за последние два года
  • личные творческие и профессиональные успехи
  • участие в мастер-классах и тренингах
  • активная общественная деятельность в сфере культуры
  • членство в Профсоюзе работников культуры.

Необходимые для участия документы

  • рекомендательное письмо
  • автобиография
  • характеристика
  • копии документов об образовании и удостоверяющих личность
  • документы, подтверждающие достижения педагогов и их учеников
  • подтверждение участия в мастер-классах и тренингах
  • материалы, подтверждающие общественную активность.