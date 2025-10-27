https://news.day.az/sport/1791278.html Болельщики получат бесплатный доступ на матч Кубка Азербайджана На матч второго квалификационного раунда Кубка Азербайджана между "Нефтчи" и МОИК, который состоится 29 октября, вход для зрителей будет бесплатным. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу "черно-белых". Бесплатные билеты можно будет оформить только через мобильное приложение или официальный сайт клуба.
Болельщики получат бесплатный доступ на матч Кубка Азербайджана
На матч второго квалификационного раунда Кубка Азербайджана между "Нефтчи" и МОИК, который состоится 29 октября, вход для зрителей будет бесплатным.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу "черно-белых".
Бесплатные билеты можно будет оформить только через мобильное приложение или официальный сайт клуба. Для этого необходимо пройти регистрацию и получить один билет на выбранный сектор (кроме "Forza" и VIP).
Продажа билетов в кассах стадиона проводиться не будет. Встреча пройдет на арене Palms Sports Arena и начнется в 19:00 по бакинскому времени.
