США отложили введение пошлин против Мексики

США не введут 1 ноября пошлины в 30% на товары из Мексики.

Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум, передает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters.

Шейнбаум провела переговоры с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, они договорились продлить приближающийся срок торговых переговоров "еще на несколько недель" для обсуждения нерешенных вопросов.

В июле США согласились приостановить на 90 дней повышение пошлин на некоторые мексиканские товары с 25% до 30%, поскольку страны вели переговоры о заключении нового торгового соглашения. Эта пауза должна была закончиться на этой неделе, пишет Reuters.

"На данный момент ситуация складывается не так, чтобы с 1 ноября вступили в силу особые пошлины", - сказал Шейнбаум.