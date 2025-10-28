Трагедия Барды обернулась для противника адом

В течение дня 27 октября и в ночь на 28 октября подразделения вооруженных сил Армении, не соблюдающие режим гуманитарного прекращения огня, подвергали обстрелу из различных видов оружия позиции подразделений Азербайджанской армии на различных направлениях фронта и населенные пункты близ прифронтовой зоны.

Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Зангиланском и Губадлинском направлениях фронта. Попытки противника атаковать были решительно пресечены, и он отступил, неся потери. В результате принятых ответных мер против вооруженных сил Армении на различных направлениях фронта среди личного состава противника есть убитые и раненые. Уничтожены несколько единиц боевой техники врага. В результате нанесения артиллерийскому подразделению противника урона огнем были уничтожены его пушки и снаряды на огневой позиции.

Продолжается процесс отправки собранных из Армении резервистов на оккупированные территории Азербайджана. Несмотря на приказ набрать 2000 человек для привлечения к боевым действиям, удалось собрать только 300 человек. Даже многие контрактники и полицейские отказываются идти на фронт.

На различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, а также 1 ЗРК "Оса", 3 РСЗО БМ-21 "Град", 6 Д-30, 5 Д-20 и 1 Д-44 гаубицы-пушки, 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б", 1 120-мм миномёт, 1 противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Конкурс" и 6 единиц автомобильной техники противника.

28 октября ночью и утром в разное время армянские вооруженные силы подвергли обстрелу из стрелкового оружия наши населенные пункты и позиции подразделений Азербайджанской армии на армяно-азербайджанской государственной границе. С территории Бердского, Чемберакского, Варденисского и Горисского районов Армении противник подверг обстрелу территории Товузского, Гедабекского, Дашкесанского и Губадлинского районов Азербайджана. С 07.35 до 09.00 противник также обстрелял территорию Агджабединского района.

"Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Биринджи Агалы, Икинджи Агалы, Учунджю Агалы, Зернели Зангилана, село Мандылы Физули, села Газанземи, Ханагабулаг, Чуллу, Гушчулар, Гараагадж Джебраила, села Гияслы, Абильджа, Гылыджан Губадлы.

Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан!".

Об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев написал на своей официальной странице в Twitter.

28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью российскому агентству "Интерфакс".

"Атаки кассетными ракетами, боеприпасами мирных городов - это военное преступление. У нас 69 мирных граждан погибли в результате армянских обстрелов и более 300 ранены. Вот лицо армянского фашизма. Но одновременно думаю, что, то поражение, которое мы нанесли Армении на поле боя, должно все-таки для них быть серьезным сигналом, что они дальше не могут вести имитационную деятельность, обманывать нас, обманывать сопредседателей Минской группы, по существу увиливать от предметного обсуждения вопроса", - сказал, в частности, глава государства.

Вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим гуманитарного прекращения огня, подвергли ракетному обстрелу город Барда из РСЗО "Смерч".

По сообщению Генпрокуратуры, 28 октября примерно в 13:00 вооруженные подразделения Армении нанесли по густонаселенной территории города Барда, где также расположены и торговые объекты, удары кассетными бомбами, использование которых запрещено международным правом. В результате погибло 21 гражданское лицо, около 70 человек получили ранения. Нанесен ущерб объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам.

Кроме того, еще один мирный житель, пострадавший в результате тяжелого артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами села Гараюсифли Бардинского района 27 октября около 16:00, скончался от полученных травм в больнице, где проходил лечение. Таким образом, число погибших в результате преступлений, совершенных армянскими вооруженными силами 27 октября, достигло пяти.

"Да упокоит Аллах души погибших в результате ракетной атаки вооруженных сил Армении на Барду, выражаю соболезнования их семьям, желаю раненым исцеления. Мы отомстим за жителей Барды и оккупантам будет дан достойный ответ на поле боя".

Подразделения Азербайджанской армии разгромили силы и средства противника, подвергшего обстрелу наши города и районы, грубо нарушая режим гуманитарного прекращения огня.

Точным огнем подразделений Азербайджанской армии уничтожена живая сила противника, подвергшего обстрелу гражданскую инфраструктуру и мирное население.

Уничтожены силы бежавшего с поля боя противника, не выдержавшего точных огневых ударов наших подразделений.

Начиная с 14:00 28 октября, враг подверг обстрелу территории Геранбойского и Тертерского районов Азербайджана. Подразделения армянских вооруженных сил подвергли обстрелу территорию Тертерского района из РСЗО БМ-21 "Град" и пушек.

Армения предприняла попытку диверсионной вылазки в Зангилане, все диверсанты уничтожены. Диверсионная попытка подразделений спецназа ВС Армении была предотвращена благодаря бдительности азербайджанских военнослужащих. В результате адекватных мер армии Азербайджана уничтожены все диверсанты армянской стороны.