Прошло пять лет с очередного ракетного обстрела Арменией города Барда

Прошло пять лет с тех пор, как Бардинский район в очередной раз подвергся ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении во время Второй Карабахской войны.

Как сообщает Day.Az, 28 октября 2020 года противник в очередной раз обстрелял ракетами город Барда, расположенный за пределами фронтовой зоны.

В результате этой кровавой атаки погиб 21 мирный житель, более 70 получили ранения различной степени тяжести.

Отметим, что во время Второй Карабахской войны Бардинский район и центр города трижды (5, 27 и 28 октября) подвергались ракетным и артиллерийским атакам со стороны ВС Армении. В результате этих атак погибли 29 мирных жителей, 112 - получили ранения, транспортным средствам и объектам гражданской инфраструктуры, расположенным в районе, был нанесен значительный ущерб.

В общей сложности в ходе начавшейся 27 сентября 2020 года и продолжавшейся 44 дня войны в результате военной агрессии вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований Армении против Азербайджана погибли 93 гражданских лица (в том числе 54 мужчины, 27 женщин и 12 детей), ранены 444 человека (в том числе 268 мужчин, 109 женщин и 67 детей).