Великобритания поставит Турции 20 истребителей Eurofighter Typhoon в рамках сделки на 8 млрд фунтов стерлингов (более $10 млрд долларов).

Как передает Day.Az, об этом сообщает офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Меморандум о сотрудничестве по истребителям Eurofighter был подписан в ходе встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

"Тысячи квалифицированных рабочих мест в Великобритании будут обеспечены на многие годы вперед после подписания Великобританией и Турцией соглашения на сумму до 8 млрд фунтов стерлингов о поставке 20 британских истребителей Typhoon - крупнейшей сделки по экспорту боевых самолетов за поколение", - говорится в сообщении