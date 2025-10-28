Как продвигаются строительные работы у нового моста в Сумгайыте?

Продолжаются работы по расширению подъездных дорог к новому мосту, расположенному на улице Мухаммеда Асадова и соединяющему город Сумгайыт с поселком Сарай Абшеронского района. Сооружение проходит над железнодорожной линией и Самур-Абшеронским каналом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, в рамках проекта существующие трассы будут расширены до четырёх полос - по две в каждом направлении. Кроме того, предусмотрено возведение подпорных стен на отдельных участках и строительство тротуаров для обеспечения безопасного передвижения пешеходов.

В агентстве отметили, что свайные работы в нижней части подпорной стены уже завершены. После этого начнётся фрезерование старого асфальтового покрытия, укладка нового слоя и устройство пешеходных дорожек.

Ранее напоминалось, что старый двухполосный мост, соединявший Сумгайыт с поселком Сарай, из-за износа и аварийного состояния был демонтирован по решению Транспортного координационного совета. На его месте возведён новый, более современный четырехполосный мост, рассчитанный на интенсивное движение транспорта.