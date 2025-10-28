https://news.day.az/hitech/1791293.html Samsung выпустит самый дорогой смартфон Корпорация Samsung представит складывающийся втрое смартфон до конца октября. Как передает Day.Az, об этом сообщает корейское издание The Korea Herald. В начале сентября источники медиа ET News заявили, что Samsung готовится выпустить аппарат с тремя экранами.
Корпорация Samsung представит складывающийся втрое смартфон до конца октября.
Как передает Day.Az, об этом сообщает корейское издание The Korea Herald.
В начале сентября источники медиа ET News заявили, что Samsung готовится выпустить аппарат с тремя экранами. Инсайдеры рассказали, что девайс покажут на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет с 28 по 31 октября.
Также источники сообщили, что новое устройство окажется самым дорогим смартфоном в линейке IT-гиганта. Его стоимость может достигать 4 миллионов вон, или около 220 тысяч рублей. Телефон предположительно назовут Galaxy Z TriFold.
