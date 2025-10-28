Председатель Сената Парламента Румынии прибыл с визитом в Азербайджан

Председатель Сената парламента Румынии Мирча Абрудя прибыл в Азербайджан для участия в Международной парламентской конференции, посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы парламента, в Международном аэропорту Гейдар Алиев председателя Сената парламента Румынии встретили заместитель председателя Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов и другие официальные лица.