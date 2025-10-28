В США прекратят выплачивать зарплату авиадиспетчерам из-за шатдауна

Американским авиадиспетчерам со вторника, 28 октября, перестанут выплачивать зарплату на фоне шатдауна. Об этом заявил министр транспорта США Шон Даффи в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это ненормально. Я встретился с некоторыми из них <...> и они переживают за оплату ипотеки", - написал глава ведомства.

1 октября в США произошел шатдаун - приостановка деятельности правительственных учреждений из-за неспособности законодателей согласовать бюджет. Это событие стало 22-м в истории страны и четвертым за время президентства Трампа.