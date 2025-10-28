https://news.day.az/world/1791365.html В США прекратят выплачивать зарплату авиадиспетчерам из-за шатдауна Американским авиадиспетчерам со вторника, 28 октября, перестанут выплачивать зарплату на фоне шатдауна. Об этом заявил министр транспорта США Шон Даффи в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Это ненормально. Я встретился с некоторыми из них и они переживают за оплату ипотеки", - написал глава ведомства.
