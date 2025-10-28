В Баку обсуждена динамика товарооборота между Азербайджаном и Беларусью

В ходе 15-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Беларусью в Баку была проанализирована динамика товарооборота между двумя странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, было отмечено, что в 2024 году товарооборот увеличился на 42% и достиг 506 миллионов долларов.

Однако стороны посчитали важным расширение товарной номенклатуры, введение в оборот новых групп товаров и услуг, а также более активное использование транзитных и логистических возможностей.

Заседание проводили заместитель премьер-министра Азербайджана и сопредседатель комиссии Самир Шарифов и заместитель премьер-министра Беларуси и сопредседатель комиссии Наталья Петкевич.