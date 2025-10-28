Ветры урагана "Мелисса" достигли скорости более 285 км/ч, а давление в центре урагана опустилось до 906 мБар - это 4-й самый низкий показатель для октябрьского урагана в Атлантике за всю историю наблюдений.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Мелисса" также начала поворачивать на север, прямо в сторону Ямайки. При этом, как сообщается, жители городов и населенных пунктов Ямайки массово и категорически отказываются эвакуироваться, из-за чего множатся катастрофические прогнозы для этой островной страны.