https://news.day.az/world/1791331.html Ветры урагана Мелисса достигли скорости более 285 км/ч - ВИДЕО Ветры урагана "Мелисса" достигли скорости более 285 км/ч, а давление в центре урагана опустилось до 906 мБар - это 4-й самый низкий показатель для октябрьского урагана в Атлантике за всю историю наблюдений. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. "Мелисса" также начала поворачивать на север, прямо в сторону Ямайки.
Ветры урагана Мелисса достигли скорости более 285 км/ч - ВИДЕО
Ветры урагана "Мелисса" достигли скорости более 285 км/ч, а давление в центре урагана опустилось до 906 мБар - это 4-й самый низкий показатель для октябрьского урагана в Атлантике за всю историю наблюдений.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
"Мелисса" также начала поворачивать на север, прямо в сторону Ямайки. При этом, как сообщается, жители городов и населенных пунктов Ямайки массово и категорически отказываются эвакуироваться, из-за чего множатся катастрофические прогнозы для этой островной страны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре