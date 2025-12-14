В Баку состоится первое заседание Совместной культурной комиссии Узбекистана и Азербайджана

С 14 по 20 декабря в Азербайджане пройдут Дни культуры Узбекистана.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

Сообщается, что по этому случаю в Азербайджан с визитом прибыло руководство Министерства культуры братской страны, известные деятели искусства и ведущие художественные коллективы.

14 декабря в Центре Гейдара Алиева состоится масштабная концертная программа, посвященная церемонии открытия Дней культуры Узбекистана.

15 декабря пройдет первое заседание Совместной культурной комиссии Узбекистана и Азербайджана.

В рамках Дней культуры будут организованы концертные программы танцевального ансамбля "Навруз" и Государственного симфонического оркестра Узбекистана.

Церемония закрытия Дней культуры Узбекистана пройдет в средней общеобразовательной школе имени Мирзы Улугбека, построенной и введенной в эксплуатацию братской страной в 2023 году в городе Физули.

Напомним, что в 2023 году в Баку прошли Дни культуры Узбекистана, а в 2024 году в Ташкенте - Дни культуры Азербайджана.