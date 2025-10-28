Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Чехии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Чешской Республики Петру Павелу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Чешской Республики.
Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на укрепление азербайджано-чешских межгосударственных отношений, расширение сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях на благо наших народов.
Выражаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю Вашему народу постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре